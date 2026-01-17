Albiach (Comuns) defiende unos Presupuestos sociales y expansivos y pide al Govern "mover ficha"

Archivo - La líder de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha defendido la necesidad de la aprobación de unos Presupuestos para el año 2026 que sean sociales y expansivos y ha pedido al Govern "mover ficha".

"Si el Govern nos convoca a la reunión de seguimiento, si el Govern pone sanciones (en referencia a la ley de alquiler), es posible tener los presupuestos en el calendario que está anunciando el Govern", ha dicho en una entrevista concedida este sábado a Ràdio 4 recogida por Europa Press.

Albiach ha insistido en que en febrero del año pasado se aprobó el régimen sancionador de la ley de vivienda y ha criticado que el ejecutivo "ha sido incapaz de poner una sola sanción".

"Yo no sé si al Govern le están temblando las piernas ante estos poderes económicos que muchas veces quieren mandar más, pero creo que es importante que entiendan, y sobre todo que la ciudadanía sepa, que las políticas de vivienda las decide la Generalitat", ha defendido.

Preguntada por la propuesta de prohibir la compra especulativa de vivienda ha afirmado que "es un tema que debe estar en medio de la negociación de presupuestos".

FINANCIACIÓN

En referencia al acuerdo de financiación alcanzado entre ERC y el Gobierno ha expresado que de no aprobarse en el Congreso "sería una gran oportunidad perdida y una gran irresponsabilidad por parte de las fuerzas que no le den apoyo".

"Algunos que defienden el concierto económico, yo les diría, si sois capaces de reunir las mayorías suficientes en el Congreso, adelante. Pero si no, no podemos perder 4.700 millones de euros", ha dicho en alusión a Junts.

Además, ha criticado a los presidentes autonómicos del PP que, dice, "están haciendo un gran ejercicio de hipocresía" y que rechazan el nuevo modelo para desgastar al Gobierno, textualmente.

POLÍTICA DE VIVIENDA DE SÁNCHEZ

Preguntada por la medida anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de bonificar el IRPF a propietarios de vivienda que no suban el alquiler lo ha definido como "decepcionante".

"Yo no sé quién la asesora, yo no sé si de verdad se piensa que es una buena idea, yo no sé si está presionado por la patronal", ha señalado, y ha defendido que la solución, según ella, no es bonificar.