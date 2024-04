Albiach (Comuns) espera que Sánchez no dimita y critica "la cacería de la derecha"

La candidata de Comuns-Sumar a la presidencia de la Generalitat, Jéssica Albiach, en el Consell Nacional de su partido en Barcelona el 20 de abril de 2024. - COMUNS

BARCELONA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata de los Comuns a presidir la Generalitat, Jéssica Albiach, ha deseado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no dimita, después de que haya pedido unos días para reflexionar, y ha criticado "la cacería de la derecha y la extrema derecha" contra él.

En una entrevista este jueves en Rac1 recogida por Europa Press, ha asegurado que se le debe dejar "un poco de oxígeno" para que pueda reflexionar sobre la dimensión personal de su decisión.

También ha apostado por hacer un "frente común" de las fuerzas progresistas y una reflexión para encarar la estrategia de deshumanización y 'lawfare' que ve contra Sánchez y que tiene como objetivo hacer caer gobiernos progresistas, en sus palabras.

"Es importante ser resilientes y firmes y entender que no pueden ganar. No les podemos dejar esta victoria", y ha añadido que la caída del Gobierno de Pedro Sánchez no beneficia a nadie.

Preguntada por si cree que forma parte de una estrategia para influir en las elecciones catalanas, ha negado que sea una "estrategia electoralista", ha pedido no caer en la deshumanización, y ha apostado por que la campaña electoral siga su curso.