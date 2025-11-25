Albiach (Comuns) lamenta la "violencia machista institucional" y reclama más recursos

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach. - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha lamentado la "violencia machista institucional" que sufren las mujeres tras haber sido víctimas de violencia machista y ha visto necesarios más recursos y políticas con perspectiva feminista.

Lo ha dicho este martes en declaraciones a los periodistas con motivo del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, minutos antes de empezar la manifestación en Barcelona, donde ha criticado la revictimización de las víctimas de violencia machista.

"El feminismo no ha llegado demasiado lejos, todavía quedan muchas tareas por hacer" y asegura que el 80% de mujeres víctimas no denuncian y que este porcentaje llega al 95% en el caso de las que viven con su agresor.