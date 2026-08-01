Albiach (Comuns) pedirá la dimisión de Niubó si al inicio de curso sigue el "desastre" en Educación

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, en una entrevista de Europa Press - EUROPA PRESS

BARCELONA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha asegurado que su grupo pedirá la dimisión de la consellera de Educación y FP de la Generalitat, Esther Niubó, si al inicio del próximo curso escolar, en septiembre, "la situación de desastre en el sistema educativo catalán permanece".

En una entrevista de Europa Press, ha dicho que la situación del Departament no es nueva y viene de años de infrafinanciación y de recortes, pero la situación actual "ya no sólo tiene que ver con la falta de recursos por los recortes", sino que ve una incapacidad de gestionar los conflictos y la emergencia educativa.

"Si a principio de curso la situación de desastre en el sistema educativo catalán permanece, tendremos muestras sobradas de que la consellera no está consiguiendo resolver con éxito y gestionar y liderar el Departamento de Educación y, por tanto, tendremos que pedir su dimisión", ha avisado.

Ante las reivindicaciones docentes y la convocatoria de huelga, Albiach considera que, si no se revierte la situación en septiembre, se demostrará que Niubó "está siendo incapaz de gestionar" el sistema, algo que se suma a la crisis por el error en las pruebas Pisa.

PISA: "OCULTACIÓN" DE INFORMACIÓN

La dirigente de Comuns cree que esta es una cuestión sobre la que el Govern no ha dado suficientes explicaciones: "Salimos de la comisión igual que entramos, de hecho, diría que peor, porque salimos más indignadas", ha dicho en relación a las explicaciones de Niubó en el Parlament.

"Claramente ha habido una ocultación de esta información a los grupos parlamentarios", y ha criticado que el Govern supiera por lo menos desde hace 4 meses de este error y lo haya hecho público en julio, lo que demuestra, según Albiach, que la situación del sistema educativo está peor de lo que se podía pensar.

"El tema es más grave de lo que la consellera nos dijo. No es hace cuatro meses, es que hace un año el Ministerio avisó. Por tanto, creo que no debe ser tan complicado saber quién debía supervisar las muestras, la representatividad", ha dicho respecto a las responsabilidades políticas.

TERRITORIO Y SALUD

Preguntada por si en la segunda mitad de la legislatura el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, debe afrontar una crisis de gobierno, ha declinado hablar de nombres, y ha preferido "hablar de políticas" apuntando, en primer lugar, a dividir el Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, y a la necesidad de más avances en Salud.

"Primera remodelación a realizar: la fragmentación del Departamento [de Territorio]. Segunda: si a inicio de curso continúa el desaguisado en Educación, claramente estaremos asistiendo a una incapacidad de gestión del sistema educativo. Y en tercer lugar, en Salud para mí la pregunta es: ¿Estamos ahora mejor que hace dos años?", ha dicho.

RESTO DE MANDATO: "NO PUEDE SER UN 'BIS"

Estando en el ecuador de la legislatura, ha instado a Illa a que la segunda parte no sea una repetición de la primera: "Hemos visto que todo eran excusas por parte del Govern porque no había Presupuestos".

Y ha afirmado que, ahora que su grupo, con ERC, han facilitado las cuentas, se le han terminado las excusas a los socialistas, porque no tienen garantizados sus votos en todo.

"Si hay algún tema en el que pensamos que se puede sumar en favor de la ciudadanía estaremos ahí, pero la responsabilidad de que el Govern tenga éxito o fracase es absolutamente del Govern, porque ya tienen Presupuestos. Ya no hay excusas, y ha llegado la hora de la verdad", ha sentenciado.

ILLA "NOS NECESITA"

Sobre si siente que Illa tendrá la tentación de no contar con ellos y con ERC ahora que tiene las cuentas aprobadas, le ha recordado que gobierna en minoría, y, en la línea de algunas críticas de otros partidos de la oposición, le ha acusado de falta de humildad en las últimas semanas: "Esperemos a ver cómo vuelve en septiembre".

"El presidente necesita vacaciones. Entiendo que ha sido un año difícil, pero creo que debe ser muy consciente de que no tiene mayoría. Tiene 42 diputados y, por tanto, nos necesita", ha dicho.

Ha añadido que en las últimas intervenciones ha visto a un Illa "que en algunos momentos le ha faltado humildad" y que no sólo lo piensan ellos, sino que es un comentario de otros grupos.