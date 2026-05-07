Albiach (Comuns) pide "garantías" al Govern sobre la equiparación salarial en el sector social

Archivo - La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, en una imagen de archivo - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 7 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha reclamado al Govern "garantías" en la aplicación del acuerdo entre el Ejecutivo, las patronales y los sindicatos sobre la equiparación salarias de las condiciones laborales de los trabajadores del sector social de empresas del tercer sector con los trabajadores del sector público.

En declaraciones este jueves en Manresa (Barcelona), Albiach ha considerado una muy buena noticia el acuerdo, ha recordado que era una prioridad de su formación en el pacto de investidura del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, pero se ha mostrado crítica respecto a la concreción del mismo: "Todavía no se ha fijado el calendario de despliegue".

"Necesitamos planificación, saber cuáles serán las condiciones, cuál será el salario base para las profesionales a partir del cual las residencias empezarán a tener estas mejoras en la financiación en función de cuáles son las condiciones de excelencia que se alcanza en cada centro", ha reclamado la líder de los Comuns.