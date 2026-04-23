Albiach (Comuns) pide al Govern 150.000 plazas más de catalán por la regularización de migrantes

El portavoz de los Comuns y candidato a la Alcaldía de Barcelona de BComú, Gerardo Pisarello, y la líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, en declaraciones en Sant Jordi - EUROPA PRESS

BARCELONA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha pedido que el Govern que aumente 150.000 plazas más para aprender catalán con motivo de la regularización de inmigrantes, después de que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, anunciase un incremento de 50.000 plazas.

En declaraciones este jueves con motivo de Sant Jordi, Albiach ha asegurado que también hacen falta horarios flexibles, "por las tardes y también los fines de semana", y que estas clases sean de proximidad, en todo el territorio y gratuitas.

La líder de los Comuns ha reivindicado el catalán como lengua de cohesión, y ha tachado de "catalanófobo y racista" el pacto entre PP y Vox en Aragón, donde asegura que se ha prohibido el catalán en La Franja.

También ha criticado el plan piloto del Govern para introducir la figura de un agente de los Mossos d'Esquadra en las zonas educativas de L'Hospitalet de Llobregat, Vic (Barcelona), Alta Ribargorça-Val d'Aran y Tàrrega (Lleida) y en dos centros de El Prat de Llobregat y Sabadell (Barcelona).

"Nosotros pensamos que aquí lo que necesitamos es, por un lado mediación, y por otro lado también fortalecer la figura del coordinador de convivencia y de bienestar", que están reivindicando, según ella, más horas, más disponibilidad y más recursos para trabajar los problemas en los centros educativos.

Preguntada por la citación en la Audiencia Nacional del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, Albiach ha señalado que tiene muchísimas diferencias políticas con él, pero ha rechazado que "una persona con 95 años y que, además los médicos han certificado que no está en condiciones óptimas", tenga que ir a juicio.