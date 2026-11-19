Albiach junto a Maros y Miralles en un acto de campaña de Comuns-Front Ampli en Sant Vicenç dels Horts (Barcelona) - COMUNS-FRONT AMPLI

BARCELONA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha defendido el sistema de pensiones, que ha asegurado que están garantizadas, pese al "clima social de angustia" que, según ella, están intentando instalar PP y Vox durante la campaña electoral.

Lo ha dicho en un acto de los Comuns-Front Ampli, este jueves en Sant Vicenç dels Horts (Barcelona), junto a la número 3 al Congreso por Barcelona, Júlia Miralles, y el alcaldable de los Comuns en el municipio, Txema Martos, donde ha alertado de que si consiguen acceder al Gobierno, PP y Vox intentarán "recortarlas y privatizarlas".

"¿Pero sabéis que les decimos? Que las pensiones no se tocan, que las pensiones son sagradas y que las pensiones están garantizadas gracias a los Comuns-Front Ampli", ha señalado Albiach, que ha vinculado su viabilidad a las reformas impulsadas por el Gobierno.

Entre ellas, ha señalado a la reforma laboral, en la que ha recordado que, "sorpresa sorpresa, ERC votó en contra", así como a la histórica subida del salario mínimo de un 80% desde 2018.

"Por eso están garantizadas, que no nos vengan con mentiras y que no nos vengan con bulos, porque la única cosa que hacen es generar un clima de angustia para después llegar y cortar", ha finalizado Albiach.