Albiol tras el accidente de Rodalies en Gelida (Barcelona): "Dios mío, qué está pasando!"

Accidente ferroviario en Gelida por el descarrilamiento de un tren tras la caída de un muro de contención - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS
BARCELONA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol (PP), ha reaccionado este martes por la noche al accidente de un tren de la R4 de Rodalies entre Sant Sadurní d'Anoia y Gelida (Barcelona): "¡Dios mío, qué está pasando!".
"Otro choque de un tren en Catalunya, ahora contra un muro con una persona muerta. ¡Dios mío, qué está pasando!", ha escrito en un mensaje en X recogido por Europa Press.
Un tren de la R4 de Rodalies ha descarrilado tras chocar contra un muro de contención que ha caído sobre la vía, lo que ha provocado una víctima y 3 heridos graves.