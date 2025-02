Albiol critica que "la broma" de su juicio le ha costado a Badalona (Barcelona) 110.000 euros

Asegura que la instrucción "estuvo guiada por otros intereses" y que el daño es irreparable

El alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, ha criticado este martes el coste del proceso judicial del que ha salido absuelto por la presunta instalación de dos antenas sin licencia en la comisaría de la Guàrdia Urbana de la localidad en 2012: "La broma le ha costado al Ayuntamiento 110.000 euros".

Así lo ha manifestado en una rueda de prensa celebrada este martes en el edificio municipal 'El Viver', en Badalona, tras conocerse el lunes que la sentencia que lo ha absuelto del delito de prevaricación urbanística del que estaba acusado es firme, después de que la Fiscalía no presentara ningún recurso.

Albiol ha lamentado que según los informes elaborados a petición del Juzgado de Instrucción el Ayuntamiento de Badalona había dejado de ingresar 17.000 euros por una "negligencia económica", una cifra que según los datos que baraja el consistorio no pasan de 400 euros.

Por esta cifra, ha dicho, el Ayuntamiento de Badalona finalmente se ha gastado 110.000 euros en la defensa de todos los imputados, tanto de los que han dejado de estarlo como de los que han llegado a juicio, en palabras textuales de Albiol, porque los hechos se produjeron en el ejercicio de sus responsabilidades directivas.

En caso de que hubiesen sido condenados, ha aclarado, habrían sido ellos los que hubiesen tenido que pagar su defensa.

INSTRUCCIÓN "GUIADA POR INTERESES"

El primer edil ha manifestado que da por cerrado un episodio que le ha "perseguido" a él y a sus compañeros de gobierno durante los casi 4 años que ha durado la instrucción y que, tras confirmarse la sentencia, se confirma también que no había ni indicios ni pruebas que sostuviesen su acusación.

El hecho de que la sentencia sea firme es importante, en palabras de Albiol, porque confirma su inocencia: "Deja en evidencia un proceso que nunca se debería haber llevado a término".

El alcalde ha añadido que "no ha sido fácil hacer frente a una instrucción que lejos de encontrar la verdad parece que estuvo guiada por otros intereses" y que vivió en primera persona que la Justicia en lugar de actuar con rigor e imparcialidad se convirtiese en un laberinto de indicios, textualmente.

Aunque el daño causado es irreparable, en sus palabras, ha dejado claro siempre y ahora "más que nunca" cree en el Estado de Derecho y ha añadido que sabe que la inmensa mayoría de jueces y de fiscales son excelentes profesionales, independientes e imparciales.

El alcalde de Badalona ha insistido en la "necesidad de garantizar las garantías procesales" para que no se repita un caso como el suyo, del que ha dicho que espera que sirva para reflexionar sobre un sistema que no sólo castigue cuando corresponda sino que sepa reconocer cuándo ha cometido un error.

NO EMPRENDERÁ ACCIONES

Sin embargo, ha avanzado que no emprenderá medidas legales, porque considera que no hay "peor correctivo que la sentencia" de la Audiencia de Barcelona y ha argumentado que su voluntad ahora es pasar página, pues no tiene ganas de enfrascarse en quejas ante el Consejo General del Poder Judicial ni en querellas ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

"La sentencia ha puesto a todo el mundo en su lugar correspondiente", ha manifestado y ha añadido que evidencia que algunas actuaciones judiciales fallan y que no cree que fuese casual que el escrito de acusación de la Fiscalía saliese dos meses antes de las elecciones municipales.

FISCALÍA PEDÍA CASI 3 AÑOS DE PRISIÓN

La Fiscalía le acusaba de autorizar la instalación de dos antenas de telefonía móvil en el recinto de la comisaría de la Guardia Urbàna de Badalona en el Turó d'en Caritg sin las preceptivas licencias, así como a otros tres acusados; todos ellos salieron absueltos, como también las empresas Vodafone y Movistar, a las que consideraba responsables a título lucrativo.

Por estos hechos, el ministerio público solicitaba 2 años y 10 meses de cárcel para Albiol y 10 años de inhabilitación.