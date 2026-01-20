Albiol lamenta afectaciones al paseo marítimo entre Badalona a Montgat (Barcelona) por el temporal

El paseo marítimo de Badalona destrozado por el temporal de mala mar. - KIKE RINCON - EUROPA PRESS

BARCELONA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier Garcia Albiol, ha lamentado los destrozos que ha provocado el temporal que afecta a Catalunya al paseo marítimo en el norte de la ciudad y que connecta con el municipio de Montgat (Barcelona): "Es una tragedia y un problema muy serio".

"Estamos delante del destrozo más grave que ha pasado en el paseo marítimo en la ciudad de Badalona en toda la historia que está documentada. Tenemos que rehacer de nuevo el paseo marítimo que va desde el norte de la ciudad hasta el Maresme", ha expresado en declaraciones a los medios este martes.

Ha insistido en que se trata de un espacio en la que hay mucha circulación de viandantes y de gente que va a hacer deporte y que hasta que no acabe el mal tiempo no podrán dirimir la "magnitud de la tragedia".

SEGURIDAD DE LOS TRENES

Uno de los puntos en los que ha incidido es en la seguridad de los trenes, ya que pasan al lado del paseo derrumbado y que, según ha constatado desde el lugar, puede estar afectado, un hecho que le preocupa respecta a la circulación "y más después de lo ocurrido en las últimas horas en Andalucía".

"Pido que se lleve a cabo una acción con carácter de urgencia y es Adif quien tiene que decidir si es seguro o no que sigan circulando los trenes", ha añadido.