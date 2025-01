Albiol (PP) acusa a Montero de tener acceso a su acusación antes que él: "Iban a por caza mayor"

"No se puede ganar en los juzgados lo que no eres capaz de ganar en las urnas", sostiene

BADALONA (BARCELONA), 17 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Badalona (Barcelona), Xabier García Albiol (PP), ha señalado tras su absolución a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a quien ha acusado de tener acceso al escrito de acusación antes que él: "A nadie se le escapa que iban a por caza mayor".

En una rueda de prensa en el Ayuntamiento de Badalona este viernes, el alcalde ha subrayado que la sentencia de este viernes confirma su inocencia: "Yo tengo claro cuál era el verdadero motivo, especialmente cuando la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, conocía el escrito de acusación incluso antes que yo".

"MONTAJE Y UNA GRAN MENTIRA"

Albiol ha afirmado que la causa de las antenas telefónicas por la que ha sido absuelto este viernes "ha sido un montaje y una gran mentira" y ha expresado su confianza en la justicia y --textualmente-- en la independencia y honradez de la inmensa mayoría de los jueces.

En este sentido, ha subrayado que la sentencia establece que no hay prueba ni indicio contra su persona y ha afirmado: "No se puede ganar en los juzgados lo que no eres capaz de ganar en las urnas".

Asimismo, ha asegurado que valorarán más adelante desde el Ayuntamiento el juicio porque "ha quedado en nada y le ha costado centenares de miles de euros al Ayuntamiento en abogados", cuantía que ha dicho que detallarán.

AGRADECE A FEIJÓO SU CONFIANZA

El alcalde ha agradecido a su familia, a los vecinos de Badalona, a su equipo del gobierno municipal y también al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, por su apoyo y confianza durante los últimos cinco años en los que, ha dicho emocionado, lo ha pasado "francamente mal".

"Yo sabía que no había hecho nada, se lo dije al presidente Feijóo y el presidente Feijóo confió en mí", ha añadido.

La Audiencia de Barcelona ha absuelto a Albiol del delito de prevaricación del que le acusaba la Fiscalía por presuntamente autorizar la instalación de dos antenas de telefonía móvil en el recinto de la comisaría de la Guardia Urbana de Badalona en el Turó d'en Caritg sin las preceptivas licencias, así como a los otros cinco acusados.