Albiol (PP) acusa al PSC de no desalojar antes la acampada de Barcelona por interés electoral

Xavier Garcia Albiol durante el acto de inicio de campaña, a 12 de noviembre de 2026 - LORENA SOPENA / Europa Press

BARCELONA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP al Congreso por Barcelona y alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, ha acusado al PSC de no haber desalojado antes la acampada por la vivienda de la capital catalana por interés electoral.

"Si se podía hacer, ¿por qué no lo han hecho antes? Al PSC le ha interesado mantener el clima de tensión", ha afirmado Albiol este lunes en una rueda de prensa organizada por la Agencia Efe en Barcelona.

Albiol ha tildado de hipocresía que el Ayuntamiento haya desalojado la madrugada de este lunes a las 295 personas y 150 tiendas que se encontraban en la plaza de Catalunya, y ha asegurado que se ha producido en el momento en que "el foco mediático está en otro lado y que se les está pervirtiendo el perfil de personas".

"En el momento en el que el perfil ya no es el que electoralmente interesaba al PSC han levantado la ocupación de plaza Catalunya con una auténtica hipocresía", ha subrayado.

LEY 'ANTIOKUPACIÓN'

Albiol ha defendido la ley 'antiokupación' de la cual se encargará si el PP gobierna tras las elecciones para desalojar viviendas ocupadas ilegalmente en un plazo de 48 horas.

Ha asegurado que la redactará a partir de la proposición de ley que el PP ha registrado en la Mesa del Congreso durante esta legislatura, y que lo hará "después de escuchar a todas las partes implicadas".

"Evidentemente, partes implicadas no son los okupas. Las partes implicadas son los propietarios, son los vecinos, son las comunidades", y ha subrayado que no habrá diferencia entre las ocupaciones de viviendas de particulares y la de empresas, bancos o fondos de inversión.

Preguntado por si hablará con los sindicatos como el Sindicat de Llogateres, ha afirmado que, a pesar de que los respeta, "no representan la realidad" de la población.

"Sus políticas son antagónicas a la que nosotros defendemos. Ellos defienden un modelo que, para mí, es el problema. No vale decir que cualquier persona que se declara vulnerable se pueda quedar en el piso sin pagar, para mí esta no es la solución", ha agregado.

CARA A CARA CON COLAU

Respecto al cara a cara con la exalcaldesa de Barcelona y candidata del Frente Amplio a la presidencia del Gobierno, Ada Colau, Albiol ha explicado que se celebrará durante la semana que viene, la última semana de campaña, y la fecha y el lugar se conocerá durante este lunes, según han explicado fuentes conocedoras.

Sobre la propuesta del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de suprimir del Gobierno el Ministerio de Vivienda, Albiol ha defendido que lo que pretende Feijóo es darle a este ámbito el "rango" de vicepresidencia, propuesta que ve muy acertada.

"VOX NO DA MIEDO"

En cuanto al crecimiento de Vox que auguran algunas encuestas, Albiol ha afirmado que "lo mejor para Catalunya y para España es que el PP pueda gobernar en solitario", y por ello ha pedido a las personas que quieran un cambio de gobierno aglutinar los votos en el PP.

Asimismo, preguntado por si le preocupa gobernar con Vox por las políticas que defiende el partido de Santiago Abascal en cuestiones como igualdad o fiscalidad, ha señalado que hay aspectos en los que ambas formaciones coinciden y que lo que harán es "dejar de lado aquello en lo que no se coincide".

Ha subrayado que ya gobiernan juntos en algunas comunidades autónomas, y ha dicho: "Vox no da miedo. A mí sí que me daría miedo de depender para gobernar de Bildu. Pero con Vox, si al final está en el escenario que para mí no es el ideal, seguro que nos pondremos de acuerdo para impulsar algunas cuestiones que son necesarias".

RECHAZA LA "DISPUTA POLÍTICA" POR EL CATALÁN

Por otra parte, ha defendido abrir un debate académico respecto al catalán alejado de la política, y ha señalado que los datos oficiales apuntan al retroceso del uso social de la lengua catalana.

"Yo me niego a entrar en una guerra y en una disputa política. Yo quiero un debate de científicos y académicos. Me niego a que los políticos, empezando por mí, tengamos que ser los que digamos qué se hace o se deja de hacer con el catalán y el castellano", ha añadido.

En cuanto a las infraestructuras, y tras los problemas en la red de Rodalies que ha achacado a una falta de inversión por la falta de presupuestos generales del Estado, ha augurado que se producirá "una desgracia" en la red viaria catalana por el estado de las carreteras.

"No se está haciendo mantenimiento. Y, ojalá me equivoque, pero en algún momento tendremos que lamentar alguna desgracia fruto de la falta de presupuestos generales del Estado. Nunca el Estado había recaudado tanto dinero como el que ha recaudado en esta legislatura", ha zanjado.

Y, tras defender una financiación acordada entre las comunidades, ha criticado que en Catalunya existe "un problema de malgastar el dinero con más de 500 organismos" de la Generalitat.