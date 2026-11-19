Daniel Sirera, Alejandro Fernández, Isabel Díaz Ayuso y Xavier García Albiol durante un acto del PP en Barcelona - LORENA SOPENA / Europa Press

BARCELONA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato de PP al Congreso por Barcelona, Xavier García Albiol, ha afirmado que el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, "ha descrito perfectamente la personalidad" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su entrevista en 'El Mundo'.

Lo ha dicho en un acto en Barcelona este jueves junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, y el líder del grupo municipal en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera.

Se ha referido a las declaraciones de Puigdemont sobre Sánchez, en las que lo ha definido como "una persona amoral y con una ambición desmedida", y por ello Albiol ha asegurado que el presidente del Gobierno es capaz de cualquier cosa por mantenerse en el poder.

"La descripción la hace aquel que lo puso en la Moncloa y aquel que le ha obligado a convocar elecciones. Y es precisamente eso lo que nos estamos jugando con estas elecciones, son unas elecciones que probablemente son las más importantes de la democracia, después de las elecciones constituyentes", ha afirmado el candidato popular.

Ha vuelto a pedir aglutinar el voto de la derecha en el PP para que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pueda gobernar, y ha asegurado que Catalunya puede poner también "su granito de arena".

"No nos estamos jugando solo un cambio de Gobierno. Nos estamos jugando la supervivencia de las instituciones como las conocemos", ha agregado, y ha alabado a la Comunidad de Madrid de Ayuso por su enfrentamiento a Sánchez.

"MÁS ALLÁ DE SIGLAS" E IDEOLOGÍAS

Albiol se ha referido a las pancartas colocadas por el PP en diversas carreteras de la provincia de Barcelona que critican la ocupación ilegal de vivienda y la multirreincidencia, este último con un mensaje en árabe, y ha apuntado que han "molestado" a la izquierda.

"Describen perfectamente lo que pensamos una mayoría de catalanes, y creo que lo que pensamos la mayoría de catalanes va más allá de siglas y va más allá de ideologías. La izquierda está rabiosa, la izquierda nos está atacando, nos está insultando porque hemos dicho algo que bajo mi punto de vista es de sentido común", ha zanjado.

ALBIOL "CONVIERTE EN REALIDAD LAS PALABRAS"

El presidente de PP catalán, Alejandro Fernández, ha tildado de orgullo para su partido que Albiol sea el candidato al Congreso por Barcelona "porque convierte en realidad las palabras allí donde otros solo ponen excusas".

"Albiol se acerca al piso, mira al 'okupa' y le dice claramente 'te voy a echar y voy a devolverle el piso a sus legítimos propietarios'. Y lo hace", ha sostenido.

También ha alabado a Ayuso y ha censurado los ataques que, ha dicho, ha recibido: "Hablo de los personales. Puro feminismo socialista, supongo que me entendéis".