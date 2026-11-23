Xavier García Albiol - LORENA SOPENA / Europa Press

BARCELONA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP al Congreso por Barcelona, Xavier García Albiol, ha advertido de que "la credibilidad de Pedro Sánchez es cero" respecto a su negativa a aceptar un hipotético referéndum de independencia en Catalunya si necesita los votos de ERC o de Junts para gobernar.

"Tiene la misma credibilidad que decir que nunca llevaría a cabo una amnistía", ha sostenido Albiol este lunes en una rueda de prensa organizada por la Agència Catalana de Notícies (ACN).

El también alcalde de Badalona (Barcelona) ha afirmado que los votantes del PSOE "saben perfectamente que es un mentiroso patológico y, aún así, están dispuestos a votarle" y, por tanto, cree que le votarán igual aunque diga que nunca habrá un referéndum.

En este sentido, ha asegurado que el presidente del Gobierno está consiguiendo "aglutinar el voto de la extrema izquierda" en su candidatura y cree que su objetivo es que en la derecha se divida el voto para debilitar al PP.

Por ello, ha pedido concentrar el voto en el PP especialmente en Catalunya: "Cuanto más fuerte sea el PP con más votos aquí en Catalunya, menos dependencia tendremos de terceros partidos que, quizá, algunos catalanes no acaban de ver claro", en alusión velada a Vox.

En cuanto a Junts, Albiol ha destacado que es un partido con el que los populares no pueden ser socios ni a corto ni a largo plazo: "Es imposible que Junts y PP puedan pactar un acuerdo de investidura o legislatura", aunque vería positivo alcanzar acuerdos sectoriales.

EL PP "MEJOR" EN SOLITARIO

Preguntado por si preferiría que el PSOE se abstuviera en una investidura del PP antes que un gobierno en coalición con Vox, Albiol ha subrayado que el "mejor" escenario sería el de un gobierno en solitario del PP aunque fuera sin mayoría bsoluta.

Sin embargo, ha afirmado que "un acuerdo con el PSOE de Pedro Sánchez es imposible" y, por ello, ha abogado por apartar las diferencias con Vox y trabajar por un proyecto conjunto en que puedan coincidir, como la inmigración irregular, el control de las fronteras y la multirreincidencia.

RECHAZA LA 'PRIORIDAD NACIONAL' DE VOX

En cuanto a la prioridad nacional que defiende Vox, Albiol ha insistido en que se trata de una cuestión en la que no coincide con Vox, y ha agregado: "¿Dejamos fuera a aquella persona que ha venido de Ecuador y lleva 25 años trabajando en España?".

"A mí me parece que es de sentido común. Nosotros lo que no haremos es 'brocha gorda' y venga, todos los inmigrantes al mismo saco. No, es que aquellas personas que trabajan y que están adaptadas son una más", ha sostenido.

Finalmente, preguntado por la visión territorial de Vox, contraria a las autonomías, de cara a la futura negociación del modelo de financiación, Albiol ha dicho estar "seguro de que Vox entenderá" que la Constitución se debe cumplir y ha afirmado que la financiación será una prioridad para el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.