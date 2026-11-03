Albiol (PP) pide a Puente que deje "de asustar a la gente" si la alta velocidad es segura

Xavier García Albiol - Alberto Ortega - Europa Press

Alejandro Fernández culpa a Sánchez del "enfrentamiento entre españoles"

SABADELL (BARCELONA), 3 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Badalona (Barcelona) y candidato del PP al Congreso por Barcelona, Xavier García Albiol, ha pedido al ministro de Transportes, Óscar Puente, que, si la alta velocidad entre Barcelona y Madrid es segura, "que deje de asustar a la gente".

Lo ha dicho en un acto de presentación de las listas por Barcelona para las elecciones generales del 29 de noviembre en Sabadell (Barcelona), junto al presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández; el candidato al Senado, Josep Tutusaus, y la número dos al Congreso, Marta Urgellés, entre otros.

"Es impresentable que un ministro, con lo que ha pasado en nuestro país hace unos días, ponga en duda y genere desconfianza diciendo que no sabe si cierra o no la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona. Si la línea no es segura, que se cierre", ha sostenido Albiol este martes, día en que Puente ha comparecido ante el Congreso.

Albiol ha afirmado que desde del PP no están "dispuestos a que jueguen con la seguridad de los ciudadanos" y ha exigido a Puente aclarar si viajar en AVE es seguro.

SU "FORMA DE HACER LAS COSAS"

El candidato ha subrayado sus prioridades como cabeza de lista al Congreso, con la ley contra la ocupación ilegal de vivienda como principal objetivo, y ha destacado su "forma de hacer las cosas" y de gobernar para llegar a los ciudadanos.

Ha apuntado que ninguno de sus rivales políticos tiene su experiencia a pie de calle y su cercanía con los ciudadanos, y ha afirmado que ese es uno de los principales activos del PP para tener el próximo 29 de noviembre "expectativas altamente positivas" en Catalunya.

Además de la lucha contra la ocupación ilegal de vivienda, Albiol ha destacado que su formación se puede convertir "en la voz de la inmensa mayoría de catalanes más allá de ideologías" con cuestiones que, según él, son de sentido común.

Ha asegurado que el PP está a favor de una inmigración ordenada, y ha afirmado que España se ha "convertido en el paraíso de la inmigración irregular".

"DOS MODELOS"

Albiol ha destacado que en estos comicios están en juego "dos modelos": el de Pedro Sánchez de presidente y Ada Colau de vicepresidenta, o el del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo con un equipo de personas que, ha dicho, están preparadas.

"Si Sánchez tiene la oportunidad de gobernar preparaos, porque lo que hemos vivido hasta ahora es una broma comparado con Ada Colau de vicepresidenta de España", ha agregado.

Finalmente, ha augurado que el trabajo que tiene por delante Feijóo es importante porque, ha dicho, se encuentra un "país destrozado que ha dejado de ser referente en muchas cuestiones".

LA "MALA HERENCIA" DEL PSOE

En la misma línea, Alejandro Fernández ha criticado que los gobiernos populares de José María Aznar y Mariano Rajoy recibieron "muy mala herencia del PSOE", aunque ha afirmado que ninguna es peor que la que va a recibir Feijóo de Pedro Sánchez.

"Estamos ante una destrucción inédita de la gestión pública. Siempre ha habido accidentes, pero nunca en tan poco tiempo y a los niveles que estamos viendo", ha señalado.

Asimismo, ha acusado al presidente del Gobierno y candidato a la reelección de haber "recuperado el enfrentamiento entre españoles", una cuestión que, ha asegurado, tendrá que reconstruir el PP con voluntad de unir a la gente.

JOSEP TUTUSAUS

El cabeza de lista al Senado y también alcalde de Pontons (Barcelona), Josep Tutusaus, ha augurado "un gran resultado" del PP en Catalunya, y para lograrlo ha pedido a sus compañeros un esfuerzo durante la campaña para explicar qué es capaz de hacer su partido.

Tutusaus ha asegurado que el PP sabe qué es gestionar bien, ha apostado por políticas que hagan, ha dicho, más fácil la vida a las personas, y ha concluido: "Tenemos un país completamente deshecho".

Al acto han acudido más de 300 personas, entre las cuales el secretario general del PP de Catalunya, Juan Fernández; la portavoz en el Parlament, Lorena Roldán; el presidente provincial, Manu Reyes; el líder en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, y la líder en el de Sabadell, Cuca Santos, además de otros miembros de las listas electorales como Nacho Martín Blanco.