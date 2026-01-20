El alcalde de Gelida (Barcelona) asegura que todos los efectivos "trabajando al cien por ciento"

BARCELONA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Gelida (Barcelona), Lluís Valls, ha asegurado que todos los efectivos están "trabajando al cien por ciento" tras el descarrilamiento de un tren esta noche a la altura de este municipio debido a la caída de un muro de contención.

Se ha referido al despliegue de Bombers y del SEM, así como del desplazamiento de las conselleras portavoz y de Interior de la Generalitat, Sílvia Paneque y Núria Parlon, en declaraciones a Catalunya Ràdio recogidas por Europa Press.

"No puedo dar una información más detallada porque evidentemente todo el mundo está trabajando al 100% y es difícil a veces encontrarse y poder detallar la situación", ha dicho el primer edil .

Ha dicho que la prioridad es atender a los heridos que, según fuentes conocedores, ascienden a una quincena, mientras que el maquinista ha fallecido a consecuencia del impacto.

Se ha activado la fase de prealerta del Plan Ferrocat en ese tramo, donde los Bombers han activado 70 efectivos con 35 dotaciones, entre ellos miembros del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) y del Grup d'Estructures Col·lapsades (GREC).