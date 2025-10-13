El alcalde de Godall (Tarragona) espera recibir ayudas para afectados por el episodio de lluvias

Afectaciones en una de las calles del municipio, donde los vecinos limpian y retiran los restos de lodo - EUROPA PRESS

Asegura que se trata del episodio más fuerte que ha sufrido la localidad

GODALL (TARRAGONA), 13 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Godall (Tarragona), Alexis Albiol, ha agradecido la visita este lunes por la mañana del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, a la zona más afectada por el episodio de lluvias de este fin de semana, y ha explicado que espera que el apoyo continúe y el Govern ofrezca ayudas a los principales afectados.

En declaraciones a la prensa este lunes, Albiol ha valorado la posibilidad de pedir que el municipio se declare zona catastrófica, pero antes hay que "ver cómo se desarrolla esto", ha dicho textualmente.

El alcalde ha explicado que se trata del episodio más fuerte de precipitaciones que se ha producido en la localidad, después de que este domingo por la tarde empezar a llover de forma "desmedida" y se produjera el colapso del barranco que cruza por el pueblo, por lo que el agua inundó las calles, se llevó por delante los coches aparcados y entró en las casas.

En cuanto a las principales afectaciones, Albiol ha indicado que las partes bajas del pueblo son las que han quedado más dañadas, en las que los coches hicieron "de tapón", quedaron destrozados y el agua dejó materiales inservibles, según él.

Por otro lado, ha puesto en valor la colaboración de todos los vecinos que, desde las 7 de la mañana, están limpiando las calles y retirando el lodo con tractores.

2.309 LLAMADAS

En general, las afectaciones de la Dana 'Alice' han provocado que el teléfono de emergencias 112 haya recibido hasta las 11.00 horas 2.309 llamadas, principalmente en las comarcas del Montsià (1.579) y en Baix Ebre (356), informa en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) también ha informado que durante el episodio ha habido 69 incidentes que han afectado a un total de 18 personas, 17 de ellas en estado leve y una en estado grave.

Por otro lado, Protecció Civil de la Generalitat ha recordado que el plan Inuncat sigue en fase de emergencia, por lo que las clases y la actividad no urgente en centros sanitarios continúan suspendidos en Montsià, Baix Ebre, Ribera d'Ebre, Terra Alta y Baix Camp.