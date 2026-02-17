El alcalde de Manlleu (Barcelona) lamenta el incendio mortal y pide evitar la "desinformación"

Incendio en un trastero en bloque de pisos de Manlleu (Barcelona), donde han muerto cinco jóvenes - MOSSOS

MANLLEU (BARCELONA), 17 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Manlleu (Barcelona), Arnau Rovira, ha lamentado el incendio mortal en un trastero donde cinco jóvenes perdieron la vida este lunes y ha pedido a la ciudadanía respeto hacia las familias y evitar la "desinformación", después de que se hayan viralizado algunos vídeos sobre el suceso.

En declaraciones a los medios, Rovira ha descartado que constaran problemas o denuncias previas respecto a la actividad que se llevaba a cabo en ese trastero, que según fuentes de los Mossos d'Esquadra, era un "punto de encuentro", sin concretar qué estaban haciendo los jóvenes en su interior.

El alcalde ha explicado que, dada la gravedad de los hechos, se han decretado 3 días de luto oficial y este martes por la tarde hay convocado un minuto de silencio al que asistirá el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, con quienes Rovira asegura haber mantenido contacto en todo momento.

Al preguntársele por el apoyo psicológico que se ofrece a familiares y amigos de las víctimas, Rovira ha señalado que el ayuntamiento activó todos los protocolos de emergencia y el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha movilizado su equipo de psicólogos para atender a quien lo necesite.

"Tenemos que pensar que tienen hermanos que también necesitan apoyo psicológico y por lo tanto el volumen de trabajo es muy alto", ha lamentado el alcalde, que ha indicado que el instituto Antoni Pous i Argila --donde estudiaban cuatro de los fallecidos-- también ha habilitado apoyo psicológico.