El alcalde de Mataró (Barcelona) asegura "políticas sociales" en el desalojo del campamento ilegal

Técnicos municipales inspeccionan el interior del campamento ilegal que se está desalojando gracias a un operativo policial de Mossos d'Esquadra y Policía Local - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

Explica que el campamento no tiene "ningún tipo de legalidad" y señala peligro de incendio

MATARÓ (BARCELONA), 22 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Mataró (Barcelona), David Bote, ha asegurado que en el operativo policial que ha empezado este lunes a las 7.40 horas para desalojar un campamento ilegal se han desplegado un conjunto de "políticas sociales", con sus respectivos trabajadores, para poder acompañar a aquellas personas que soliciten algún tipo de atención.

En declaraciones a los medios, Bote también ha señalado que tras el operativo --encabezado por Mossos d'Esquadra y Policía Local-- el Ayuntamiento ofrecerá un alojamiento transitorio a las personas que lo necesiten, y así poder reordenarse y buscar otros destinos, ha indicado.

"Es un dispositivo muy numeroso para proteger a las personas que estaban residiendo en este campamento sin ningún tipo de legalidad", ha dicho el alcalde, que ha señalado el peligro de incendio que se podría haber producido al constatar un fraude en el suministro eléctrico de la zona.

De hecho, fuentes municipales han explicado a Europa Press que cerca de las 12.00 horas diversos técnicos del consistorio y la compañía eléctrica han entrado en el campamento para verificar y acreditar los puntos eléctricos que podían suponer algún tipo de riesgo.

SOLICITUD AL JUZGADO

Bote ha explicado que el Ayuntamiento se encargó de acreditar estos riesgos y solicitó al juzgado el desalojo, y este emitió una resolución con un plazo de 30 días para "desalojar y proteger a estas personas", en sus palabras.

Por otro lado, el alcalde no ha concretado la cantidad de personas que están siendo desalojadas, ya que el operativo sigue en marcha, pero las primeras cifras oscilan entre unas 110 familias y 100 personas empadronadas.

Paralelamante al desalojo, los mossos han llevado a cabo 5 entradas y registros en 2 domicilios de la localidad, un local y 2 domicilios ubicados en el campamento, y también investigan a los principales responsables que gestionaban estas parcelas ocupadas.