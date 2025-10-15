El alcalde de Ramala, Issa Kassis, pide "que no quede en vano el genocidio israelí" a Palestina

El alcalde la ciudad ucraniana de Zhovkva agradece el apoyo europeo frente a la "ocupación rusa"

BARCELONA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Ramala, Issa Kassis, ha pedido este miércoles "que no quede en vano el genocidio israelí" al pueblo palestino para que aquellos ciudadanos que han sobrevivido a él no vivan desesperados si no se les da esperanza y el país que merecen.

Lo ha dicho en su intervención en la World Metropolitan Summit que celebra su 10 aniversario en Barcelona, en la que también ha participado el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el de Zhovkva (Ucrania), Oleh Volskyi; el de Cornellà de Llobregat (Barcelona) y vicepresidente del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), Antonio Balmón, y el director de la Comisión Europea (CE) en Barcelona, Manuel Szapiro, entre otros.

Kassis ha asegurado que "la solución de los 2 estados es la mejor para acabar con los extremismos", ha señalado que la esperanza debe prosperar entre la gente para dar valor a la paz, y que es una obligación moral aprender de lo que ha pasado en Gaza.

PERSONAS NO NÚMEROS

Ha subrayado que los muertos no son números: "Son atletas, enfermeras o profesores. Odio hablar de números porque son personas que merecen determinación y libertad", y ha augurado textualmente que no habrá paz y prosperidad en Gaza hasta que no se termine la ocupación de Israel.

Ha añadido que los ciudadanos de Ramalah quieren ver su ciudad como una en la que poder crecer, soñar y prosperar: "¿Cuántas vidas más tenemos que perder para que se reconozca Palestina? Queremos vivir por Palestina, no morir por ella".

También ha agradecido la labor de la Global Sumud Flotilla, y ha citado al concejal de ERC Jordi Coronas, que formó parte de la expedición, y ha asegurado que, aunque no les dejaran entrar en Gaza, fue una iniciativa "muy bonita e indescriptible".

UCRANIA

Por su parte, Volskyi ha agradecido el apoyo europeo frente a la "ocupación rusa" y ha destacado a las naciones europeas por el hecho de estar en el lado correcto de la historia.

Ha detallado que cada día ve misiles pasar por su ciudad y ha recordado que el país está afrontando la guerra "más larga en Europa desde la Segunda Guerra Mundial".

En relación a la temática del congreso, ha explicado que Ucrania aún no tiene una legislación metropolitana, pero que la están negociando: "Estamos listos para explicar nuestra lecciones sobre resiliencia y recuperación".