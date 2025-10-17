El alcalde de Vic (Barcelona) recurrirá "hasta la última instancia" ante la sentencia del catalán

Archivo - El alcalde de Vic, Albert Castells, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Vic (Barcelona), Albert Castells, ha asegurado este viernes que el Ayuntamiento llegará "hasta la última instancia" para que no se acabe aplicando la sentencia sobre el B2 de catalán que concluye que se exigió un nivel de catalán demasiado alto para acceder a una plaza de operario de cementerio.

"Hemos recibido la sentencia apenas esta semana. Por tanto, de entrada, mantendremos prudencia. La analizaremos y la interpretaremos para ver qué nos piden exactamente, y así poder recurrir a ella en contra. Nuestra voluntad política es llegar hasta la última instancia para que esta sentencia no se aplique", ha dicho en una entrevista en 'Vilaweb' recogida por Europa Press.

Castells ha dicho que están "firmemente convencidos" de que la petición del B2 busca garantizar el derecho de los ciudadanos a que su administración les pueda atender en catalán.

Ha agradecido la llamada del conseller de Política Lingüística de la Generalitat, Francesc Xavier Vila, "interesándose por este caso y manifestando la voluntad de trabajar en breve", y ha pedido al Govern trabajar para que las administraciones puedan establecer niveles de catalán que consideren necesarios para cada nivel de la función pública.

Preguntado por que la sentencia afirma que el catalán es una barrera, ha respondido que la barrera "real" la tienen los catalanohablantes que no pueden ejercer sus derechos fundamentales en muchas administraciones públicas, y ha añadido textualmente que es sentido común exigir un mínimo de B2 para que estas barreras desaparezcan.