Los alcaldes de Belén y Ramala transmiten su agradecimiento a la Global Sumud Flotilla

BARCELONA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los alcaldes de Belén y Ramala, Maher N.Canawati e Issa Kassis, han transmitido al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, su agradecimiento a la Global Sumud Flotilla que zarpará este domingo de Barcelona con destino a Gaza, según ha revelado el propio Collboni este sábado en una publicación en redes.

El alcalde de Belén ha destacado que, el de la flotilla, "no es solo un acto de humanidad, sino de conciencia y valentía" y ha agradecido la iniciativa diciendo que cada paso les llena de esperanza.

Por su parte, el alcalde de Ramala ha calificado de "héroes" a los que zarparán este domingo y ha dicho que está seguro de que esto tendrá un efecto enorme en todo el mundo.