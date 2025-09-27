Alcaldes y concejales del Baix Empordà (Girona) firman un manifiesto por la transición energética

Jornada en el Monestir de Sant Feliu de Guíxols - AYUNTAMIENTO DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

GIRONA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Alcaldes y concejales del Baix Empordà (Girona) han firmado este viernes un manifiesto conjunto a favor de la transición energética, la Declaració de Sant Feliu de Guíxols, durante la Fira de la Transició Energètica que se ha celebrado en la comarca.

El manifiesto, bajo el título 'Per un Baix Empordà sostenible', reafirma el compromiso de los ayuntamientos con las energías renovables y el futuro del territorio, informa este sábado en un comunicado el Ayuntamiento de Sant Feliu de Guíxols (Girona).

La feria, celebrada en el Monestir de Sant Feliu y otros espacios del municipio, se ha impulsado entre el Consell Comarcal del Baix Empordà y el Ayuntamiento, con el objetivo de abordar la urgencia de la transición energética en la comarca ante los impactos del cambio climático.