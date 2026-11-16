Los alcaldes de Málaga y Palma defienden las oportunidades del turismo y gestionar sus impactos

Las autoridades presentes en el encuentro - EUROPA PRESS

BARCELONA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los alcaldes de Málaga y de Palma, Francisco de la Torre y Jaime Martínez, han coincidido en destacar las oportunidades económicas que ofrece el turismo en sus ciudades y en la necesidad de gestionar los impactos que tiene el sector en el día a día de sus habitantes.

Lo han dicho este lunes en una mesa redonda durante el Foro Barcelona de Hotusa sobre turismo, en la que también ha participado el presidente de Grupo Hotusa, Amancio López.

De la Torre ha asegurado que la ciudad es mejor con el turismo, "pero sabiendo que hay que gestionarlo bien", ya que ofrece muchas oportunidades para sus propios ciudadanos, que ha dicho que se benefician del turismo de calidad.

Martínez ha explicado que "Palma sería una cosa totalmente diferente" sin turismo, y que es importante reafirmarse en las bondades del sector.

EL SECTOR CULTURAL

Ambos también han puesto en valor la importancia del sector cultural en la atracción de los turistas: Martínez ha afirmado que esta "es básica" y permite a las ciudades reivindicarse.

De la Torre ha añadido que la cultura "es básica para la ciudad y para el turismo", y que la oferta cultural genera atractivo para los destinos.

PISOS TURÍSTICOS

Sobre la presencia de pisos turísticos en las ciudades, Martínez ha explicado que es una "ecuación compleja" porque afecta a la especialización y a la imagen del destino, ya que ha dicho que conlleva la desprofesionalización del sector.

Ha añadido que la aparición de los pisos turísticos se ha unido al déficit de vivienda, lo que ha provocado una "ecuación de difícil solución si no se hacen políticas reales de vivienda".

De la Torre ha dicho que el problema de la vivienda "no se resuelve solo con pisos turísticos", ya que hay un déficit de un millón de viviendas.

"Esto obliga a una reflexión conjunta de las administraciones", ha asegurado, y ha añadido que el camino puede pasar por que los turistas que usan estos establecimientos paguen tasas que se destinen a facilitar los alquileres de las familias vulnerables.

COMPETENCIA DESLEAL

López ha dicho que nunca ha "entendido que una vivienda pueda ser un negocio", ya que ha afirmado que son competencia desleal para los hoteles, conllevan problemas de conflictividad social y contribuyen a la escasez de vivienda.

Por otra parte, ha criticado las tasas que afectan al sector hotelero: "Ningún país a su principal industria le pone un nuevo impuesto".

Ha dicho que Europa no puede competir con Estados Unidos y China en tecnología e industria, pero que sí lo puede hacer en servicios y que "no se debe ir penalizando" al sector.