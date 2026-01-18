Alegría defiende que el modelo de financiación "afianza la solidaridad territorial"

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría. - PSOE ARAGÓN

La secretaria general del PSOE en Aragón, Pilar Alegría, ha defendido que el nuevo modelo de financiación pactado por el Gobierno con ERC "afianza la solidaridad territorial", y ha dicho que es una propuesta que aumentaría un 3,7% el presupuesto de Aragón.

"Aragón necesitaba una financiación extra de 620 millones. Este sistema supone 630", ha expuesto en una entrevista concendida a 'El Periódico' recogida este domingo por Europa Press.

"Cuando le correspondía al PP presentarlo, teniendo mayoría absoluta, hizo dejación de funciones", ha criticado, y ha tachado de politiquería la negativa del PP a la propuesta.

Preguntada por el hecho de que el pacto se haya alcanzado con ERC ha afirmado que "el debate de la financiación autonómica, generalmente e históricamente, ha partido desde Catalunya", aunque ha insistido en que las comunidades que estaban por debajo de la media del habitante ajustado van a recibir más, textualmente.

Sobre posibles modificaciones de este modelo, ha afirmado que se puede mejorar la financiación de Aragón porque es un "sistema que respeta la multilateralidad y la bilateralidad".

CAMPAÑA 8F

En referencia a las elecciones en Aragón el próximo 8 de febrero, ha asegurado que quiere gobernar "desde la proximidad", y ha criticado que el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, en el último año, según ella, ha hecho más viajes a Madrid que a municipos aragoneses.

"Hay una preocupación muy importante por el empeoramiento de los servicios públicos. Especialmente a la hora de ser atendido por tu médico de cabecera. O en la educación rural", ha señalado, y ha añadido que percibe ganas de cambiar el estilo de hacer política de Azcón, en sus palabras.

Así, ha defendido que la "prioridad" debe ser destinar los recursos públicos a mejorar los servicios públicos, y ha defendido la necesidad de aplicar la ley de vivienda y la declaración de zonas tensionadas.

UNIDAD EN EL PSOE

Sobre la situación de su partido y preguntada por el posicionamiento de figuras como el exministro Jordi Sevilla o el presidente de Castilla la Mancha, Emiliano García Page, ha defendido que la unidad en el PSOE "no se entiende como uniformidad".

"El partido está cohesionado y volcado y centrado en lo importante, que es en dar lo mejor de sí mismo para volver a tener la confianza de los aragoneses", ha zanjado.