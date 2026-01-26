Alegría (PSOE) afirma que PP y Vox "encarnan el mismo modelo e incluso las mismas formas"

La secretaria general del PSOE de Aragón y candidata a las elecciones autonómicas, Pilar Alegría, participa en un mitin de campaña, a 25 de enero de 2026, - Verónica Lacasa - Europa Press

BARCELONA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Aragón y candidata de la formación a la presidencia de Aragón, Pilar Alegría, ha afirmado que PP y Vox "encarnan el mismo modelo e incluso las mismas formas" pese a ser dos partidos con siglas diferentes.

Lo ha dicho en una entrevista de 'La Vanguardia' recogida por Europa Press al preguntársele si está dispuesta a llegar a un acuerdo con el PP para evitar la entrada de Vox en el Gobierno de Aragón: "Eso hay que preguntárselo al PP. Si los números no le dan, se echará a los brazos de Vox sin ningún problema", ha añadido.

"Soy la alternativa. Me presento para que no sean ellos los que gobiernen en Aragón", ha reivindicado.

Así, ha criticado que el PP haya formado ejecutivos autonómicos en coalición con Vox: "Hay que poner pie en pared, no copiar sus políticas y sus formas", ha zanjado.

FINANCIACIÓN

Sobre el modelo de financiación autonómica pactado entre el Gobierno y ERC, lo ha definido como un debate complejo "del que el PP hizo dejadez de funciones en sus años de mayoría absoluta" y ha añadido que con el nuevo modelo todas las comunidades ganan, textualmente.

"El nuevo modelo traslada una clara apuesta por mejorar la igualdad y la solidaridad territorial, y reduce la brecha entre los que más recibían y los que menos", ha añadido, y se ha mostrado segura de que se aprobará en el Congreso.

SITUACIÓN DEL PSOE

Preguntada sobre las investigaciones abiertas a los exsecretarios de organización del PSOE José Luis Ábalos y Santos Cerdán ha asegurado que la "corrupción no es del PSOE, que no tiene financiación irregular como sí la tuvo el PP, único partido en España condenado por este delito".

Según ella, esta es la conducta de personas que "no representan los valores del partido y que, por eso, ya no forman parte de él".