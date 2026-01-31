Alejandro Fernández (PP) acusa al independentismo y a la izquierda de ser "hipócritas" con la ocupación

El presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández - Kike Rincón - Europa Press

GIRONA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha acusado este sábado al independentismo y a los partidos de izquierda de ser "unos hipócritas" con la ocupación ilegal, y ha afirmado textualmente que han llevado a Catalunya a convertirse en el paraíso ocupa de toda Europa.

Lo ha dicho en un acto del PP sobre la vivienda celebrado en Girona, en el que también han participado la diputada en el Congreso Cristina Agüera; las diputadas en el Parlament Eva García y Àngels Esteller; el presidente del PP en Girona, Daniel Ruiz y la presidenta de la unión de propietarios Som Habitatge, Núria Garrido, ha informado el partido en un comunicado.

Según Fernández el 43% de las ocupaciones de vivienda en el Estado se dan en Catalunya y ha señalado la "hipocresía" de los partidos que, según él, las han justificado hasta que les ocurren a ellos.

En este sentido, ha pedido no tener complejos "a la hora de rebatir las mentiras de la izquierda" y ha añadido que la última crisis inmobiliaria no fue resultado de la liberalización del suelo sino de las cajas de ahorro intervenidas por el poder político, en sus palabras.

Ha añadido que la vivienda es la primera preocupación entre los jóvenes y ha dicho que en Catalunya "se está condenando a toda una generación de jóvenes que no ve futuro de ningún tipo".

POLÍTICA DE VIVIENDA

Ha criticado que las políticas de vivienda actuales tienen la "voluntad de imponerle al propietario el precio al que tiene que alquilar su vivienda e imponer a los constructores un porcentaje absolutamente insostenible de protección oficial que hace inviable la construcción de pisos".

Así, ha defendido que la propuesta del PP pasa por "ofrecer seguridad, tranquilidad, garantías y protección" a los propietarios e inquilinos, dar facilidad a los constructores, bajar impuestos y luchar contra la ocupación ilegal.

MESA REDONDA

Durante el acto se ha organizado una mesa redonda moderada por Esteller, quien ha señalado que las políticas de vivienda en Catalunya "están condicionadas por los Comuns" lo que, a su parecer, supone una limitación del derecho de propiedad.

Por su parte, Garrido ha destacado el "exceso de intervencionismo" en el mercado inmobiliario por parte de la administración y García ha abogado por favorecer un marco normativo que permita la liberación de suelo, textualmente.

Agüera ha criticado que la situación actual de la vivienda es consecuencia de las políticas del Gobierno que, ha dicho, "promete humo" y, según ella, está bloqueando en el Congreso la ley contra la ocupación y la ley del suelo que han sido aprobadas en el Senado.