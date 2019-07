Alejandro Fernández (PP) acusa a independentistas y PSOE de "blanquear" a ETA

Publicado 17/07/2019 19:07:28 CET

El PP catalán homenajea a Miguel Ángel Blanco con una gran foto en la entrada de su sede

BARCELONA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, ha acusado a los partidos independentistas y al PSOE de querer "blanquear" el terrorismo de ETA, y ha asegurado que los miembros de la banda terrorista no han pedido perdón a las víctimas ni tienen intención de hacerlo, según él.

Lo ha dicho este miércoles en un acto para mostrar la gran foto que el PP catalán ha colocado en la entrada de su sede en Barcelona en homenaje al exconcejal popular de Ermua (Vizcaya) asesinado por ETA el 13 de julio de 1997, Miguel Ángel Blanco, al que también ha asistido su hermana, Mari Mar Blanco.

"De un tiempo a esta parte hemos visto un intento de blanqueamiento por parte del nacionalismo y del PSOE de lo que fue un auténtico drama, lo que denigra nuestra democracia. Tratan de blanquear a gente que nunca ha pedido perdón", ha expresado Fernández en su intervención.

En este sentido, ha criticado que los independentistas "tengan como referentes morales" al exmilitante de Terra Lliure y sindicalista Carlos Sastre y al coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y ha asegurado que ambos se vanaglorian de los actos que cometió ETA, según él.

OTEGI

Mari Mar Blanco también ha lamentado que TVE entrevistara a Otegi y que algunos partidos le consideren un interlocutor político válido: "22 años después, algunos partidos que levantaban las manos blancas ahora se dan la mano con los del tiro en la nuca", y ha insistido que, en política, no todo vale.

También ha criticado a EH Bildu: "Aunque son legales, a su espalda tienen un reguero de sangre del que se sienten orgullosos", y ha celebrado que el PP catalán haya escogido una fotografía de su hermano que miles de personas firmaron en Ermua en su recuerdo.

"Como ETA ya no existe y ya no mata, parece que todo se ha olvidado", y ha insistido en que, a pesar de la disolución de ETA, sus exmiembros no se arrepienten del daño que hicieron a las víctimas y a sus familias, por lo que ha pedido que se haga memoria política.

Al acto también han asistido el secretario general del partido, Daniel Serrano; la diputada en el Congreso Àngels Esteller; el exlíder del PP en Barcelona, Alberto Fernández, y el actual concejal popular en el Ayuntamiento de Barcelona, Oscar Ramírez.