Alejandro Fernández (PP) acusa a la izquierda de usar el miedo: "La involución son ellos"

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BARCELONA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha acusado a las fuerzas de izquierda de usar lo que califica de táctica del miedo de cara a las elecciones generales, y ha advertido de que no van a impedir un cambio de Gobierno: "La involución son ellos".

Lo ha dicho en un acto de campaña este sábado en Sant Joan Despí (Barcelona) en el que también han participado el secretario general del PP de Barcelona y candidato al Senado, Josep Tutusaus; el portavoz en el Ayuntamiento, Esteban Gesa y la integrante de Nuevas Generaciones del PP Patricia Cerro.

Fernández ha criticado que la izquierda plantee las generales como una elección entre "progreso o la involución" en la que, dice, la idea de involución viene asociada a las siglas del PP, y ha afirmado que deben hacer un ejercicio intenso para recordar a la gente qué es realmente la involución.

"Una de las características más nefastas que tiene la izquierda es que jamás se hacen responsables de sus etapas de gobierno", ha dicho, señalando directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

VIVIENDA Y EDUCACIÓN

Ha lamentado que "8 años de políticas inspiradas en el modelo Colau en Catalunya y en el resto de España" han provocado la desaparición del mercado de alquiler de vivienda y han hecho que Catalunya sea líder en ocupaciones ilegales, según él.

También se ha referido al sistema educativo, que ve convertido en el "hazmerreír de Europa" y el apagón del pasado año, y ha insistido en que es el PSOE quien ha traído la involución.

Así, ha reivindicado que el PP representa el progreso, la libertad y la capacidad de gestión: "Nos vamos a encontrar efectivamente un solar de dimensiones desconocidas, pero lo vamos a sacar adelante".

"Vamos a recuperar vivienda para todos, vamos a mejorar el sistema educativo, vamos a poner otra vez las infraestructuras a la altura de las circunstancias, vamos a garantizar energía y agua para todos", ha reivindicado.

SITUACIÓN DE LOS JÓVENES

Sobre la situación que viven los jóvenes, ha lamentado que el sistema educativo haya dejado de ser un ascensor social y las dificultades para acceder a la vivienda, y considera que pueden ser los primeros en muchas décadas que vivan peor que sus padres, según él.

"Eso es lo que ha provocado el sanchismo. Y eso da mucho que reflexionar, porque es cierto", ha apuntado.

Por ello, ha reivindicado que si el presidente del PP y candidato a la presidencia, Alberto núñez Feijóo, es el nuevo líder del Ejecutivo recuperarán un sistema educativo que premie "la cultura del esfuerzo y no la pantomima en la que han convertido el sistema público" y, añade, garantizarán suficiente vivienda tanto en alquiler como en compra.