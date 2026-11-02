Alejandro Fernández (PP) afirma que un cambio de Gobierno "será especialmente positivo para Catalunya"

El presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, durante un acto de precampaña del PP, en el Palau de Congressos de Catalunya - Kike Rincón - Europa Press

LLEIDA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha afirmado que un cambio de Gobierno central tras las próximas elecciones del 29 de noviembre "es especialmente necesario en Catalunya y será especialmente positivo para Catalunya".

En declaraciones a periodistas este lunes en Lleida junto al candidato popular al Congreso por Lleida, Roger Melero, Fernández ha criticado los "discursos apocalípticos sobre lo que podría suponer una llegada del PP al Gobierno en términos catalanes".

Ha augurado que un Gobierno del PP mejoraría la situación de la vivienda tras el "auténtico fracaso" de las políticas de izquierda"; más seguridad y lucha contra la ocupación ilegal; un nuevo sistema educativo; agua para todo el mundo, y una nueva política de agricultura que defienda los intereses de ganaderos y agricultores catalanes en Bruselas.

RECUPERAR LA REPRESENTACIÓN

Fernández ha defendido la voluntad de su partido de recuperar la representación de Lleida en el Congreso (no han obtenido ningún escaño en las últimas tres elecciones generales) y ha subrayado que la encabezada por Roger Melero "es una candidatura al servicio de Lleida y al servicio de Catalunya".

"Lleida necesita un diputado en el Congreso y un senador leridanos que tengan una relación estrecha con el que con casi toda seguridad será el nuevo Gobierno de España. Y eso solo lo pueden hacer los diputados y los senadores del PP", ha agregado.

En la misma línea, Melero ve las elecciones como una oportunidad histórica para recuperar ese diputado por Lleida, y ha destacado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, será "un presidente con garantías, un presidente que sabe lo que quiere y que sabe lo que necesita Catalunya".

"Llevamos muchos años aguantando estas políticas socialistas, estas políticas del nacionalismo. Aquí en particular en nuestra ciudad solo hemos conocido estas políticas y creemos que, por fin, ahora ha llegado el momento de hacer un cambio, un cambio valiente y de girar hacia el centro-derecha que es lo que nosotros representamos", ha concluido.