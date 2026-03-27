Alejandro Fernández (PP) cree que "solo un fanático" puede compartir limitar el precio de vivienda

Archivo - El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en Catalunya, Alejandro Fernández, ha afirmado este viernes que "solo un fanático" puede compartir la limitación del precio de la vivienda y ha negado que se tenga que regular a los grandes tenedores porque considera que no corresponde a los propietarios de viviendas hacer política social.

"Desde que se aprobó hace dos años, no ha parado de subir el precio del alquiler y nunca ha habido menos oferta. Está logrando lo contrario de lo que persigue", ha dicho sobre el tope al precio del alquiler en una entrevista en '20 Minutos' recogida por Europa Press, donde ha reiterado que la política de vivienda del Govern es de inspiración marxista.

Ha cargado contra el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, por no tener Presupuestos: "Es una decepción total, estamos en el mismo escenario de constante bloqueo e inestabilidad que teníamos en la época anterior con Pere Aragonès. Solo ha cambiado el nombre del presidente de la Generalitat".

Preguntado por la subida del PSOE en comicios regionales, como Extremadura o Castilla-La Mancha, Fernández ha expresado que los socialistas se han "acostumbrado a celebrar las derrotas y yo les animo a que las sigan celebrando con ahínco".

Sobre las diferencias de opinión dentro del PP, ha defendido que no son una secta y que no hay miedo a expulsar la disidencia como en Vox: "En cuanto levantas el dedo, parece que te cortan la cabeza", ha expresado.