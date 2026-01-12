Alejandro Fernández (PP) defiende que Catalunya recupere liderazgo y acabe con una etapa "gris"

El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, en un acto del PP en Barcelona. - KIKE RINCON - EUROPA PRESS

BARCELONA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, ha defendido que Catalunya recupere liderazgo, ha reclamado que termina una etapa "tan gris", y ha animado a los afiliados de su partido a servir a Catalunya y a España, textualmente.

Así se ha pronunciado este lunes en Barcelona en un acto del partido junto con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tras la celebración de un Comité de Dirección del partido.

"Catalunya necesita recuperar liderazgo, no una terapia de autoayuda dirigida por nuestro entrañable yerno ideal Salvador Illa", ha sostenido Fernández en alusión al presidente de la Generalitat.

Ha acusado a Illa de despreciar "los atributos históricos más positivos de Catalunya, el emprendimiento, la genialidad creativa, el trabajo bien hecho del que hablaba Vicenç Vives".

A su juicio, Illa "se dedica a potenciar los peores vicios morales del nacionalismo identitario, la cizaña, la queja permanente, el agravio, la confrontación con el resto de pueblos de España".

"EL 'SANCHISMO' AGOTA"

Ha llamado a sus filas a no caer en el desánimo pese a la situación actual: "Somos plenamente conscientes de que el 'sanchismo' agota, de que el 'sanchismo' aburre, de que el 'sanchismo' se está haciendo muy largo y de que el 'sanchismo' provoca incluso en parte de nuestra gente angustia".

El dirigente 'popular' ha sostenido que la gente está enfadada por esta situación, algo que considera normal y comprensible, pero ha insistido: "No estamos para melancolías ni para lamentos estériles".

Fernández considera que Catalunya y España necesita a un PP fuerte y optimista, "para acabar de una vez por todas con el infierno fiscal" en Catalunya, las ocupaciones ilegales, y ofrecer seguridad ciudadana, ha enumerado.

"Catalunya nos necesita para derrotar de una vez por todas a la cultura del 'no a todo' y sustituirla por la cultura del 'sí': sí a las infraestructuras, sí al aeropuerto, sí al agua y energía para todos, sí a la industria, sí al turismo, sí a la familia, sí al crecimiento, sí en definitiva al progreso real para todos los ciudadanos", ha afirmado.