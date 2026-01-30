Alejandro Fernández (PP) sobre Mas: "Él inició el incendio, y ahora se ofrece para apagarlo"

Publicado: viernes, 30 enero 2026 11:48
BARCELONA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha acusado textualmente al expresidente de la Generalitat Artur Mas de iniciar el 'procés' y de encumbrar al también expresidente de Catalunya y actual líder de Junts, Carles Puigdemont: "Él inició el incendio, y ahora se ofrece para apagarlo".

Lo ha dicho en un mensaje en X recogido por Europa Press, en el que ha hecho referencia a una información publicada según la cual Mas apuesta por poner al día el espacio de Convergència y cuestiona el liderazgo Puigdemont al frente de Junts.

"Aquí tenemos a Artur Mas ejerciendo el papel tan clásico del 'bombero pirómano': él inició el procés y él regaló la llave a la CUP para encumbrar a Puigdemont. En definitiva, él inició el incendio, y ahora se ofrece para apagarlo, como si la cosa no fuera con él", ha expresado.

