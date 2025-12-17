Alejandro Fernández (PP) pide "transparencia y rigor" al investigar la PPA y mejor gestión forestal

El presidente del PP en el Parlament, Alejandro Fernández, inteviene en la comparecencia del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, sobre la peste porcina africana - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, ha reclamado al Govern que garantice transparencia y rigor en la investigación sobre el origen del brote de peste porcina africana (PPA) en Catalunya, y ha pedido una mejor gestión forestal y control de la población de jabalíes frente a "chorradas progres que tienen consecuencias".

Lo ha dicho en respuesta a la comparecencia del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en el Parlament por este asunto, y el líder popular ha mostrado su preocupación porque "los investigados del IRTA supervisen ellos mismos su propia investigación", a la vez que ha criticado que el Govern deslizara la posibilidad que el origen tuviera algo que ver con el sector del transporte.

Respecto a la población de jabalíes, ha pedido "dejar de hacer la vida imposible" a cazadores y ganaderos y regular asumiendo que son una pieza clave para la sostenibilidad ambiental y la salud pública.

"La prohibición de cazar en Collserola tiene también consecuencias. En poco más de una década, hemos pasado de un millar a quince mil puertos jabalíes descontrolados en Catalunya", ha sostenido, y también ha abogado por mejoras en sanidad animal frente al aumento de enfermedades en distintas especies.

Sobre el viaje del presidente a México en el inicio del brote, ha dicho que la gravedad de la crisis justificaba anticipar su retorno, a diferencia de lo que sucedió: "Se ha fregado el desastre en un sector estratégico: más de 5.000 exportaciones, casi 2.000 millones en exportaciones, 20% del PIB industrial catalán, más de 30.000 empleos".