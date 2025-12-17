Alejandro Fernández (PP) pide "transparencia y rigor" al investigar la PPA y mejor gestión forestal

El presidente del PP en el Parlament, Alejandro Fernández, inteviene en la comparecencia del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, sobre la peste porcina africana
El presidente del PP en el Parlament, Alejandro Fernández, inteviene en la comparecencia del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, sobre la peste porcina africana - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
Europa Press Catalunya
Publicado: miércoles, 17 diciembre 2025 12:43
BARCELONA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, ha reclamado al Govern que garantice transparencia y rigor en la investigación sobre el origen del brote de peste porcina africana (PPA) en Catalunya, y ha pedido una mejor gestión forestal y control de la población de jabalíes frente a "chorradas progres que tienen consecuencias".

Lo ha dicho en respuesta a la comparecencia del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en el Parlament por este asunto, y el líder popular ha mostrado su preocupación porque "los investigados del IRTA supervisen ellos mismos su propia investigación", a la vez que ha criticado que el Govern deslizara la posibilidad que el origen tuviera algo que ver con el sector del transporte.

Respecto a la población de jabalíes, ha pedido "dejar de hacer la vida imposible" a cazadores y ganaderos y regular asumiendo que son una pieza clave para la sostenibilidad ambiental y la salud pública.

"La prohibición de cazar en Collserola tiene también consecuencias. En poco más de una década, hemos pasado de un millar a quince mil puertos jabalíes descontrolados en Catalunya", ha sostenido, y también ha abogado por mejoras en sanidad animal frente al aumento de enfermedades en distintas especies.

Sobre el viaje del presidente a México en el inicio del brote, ha dicho que la gravedad de la crisis justificaba anticipar su retorno, a diferencia de lo que sucedió: "Se ha fregado el desastre en un sector estratégico: más de 5.000 exportaciones, casi 2.000 millones en exportaciones, 20% del PIB industrial catalán, más de 30.000 empleos".

