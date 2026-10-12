Alejandro Fernández (PP) traslada su "recuerdo y reconocimiento" a los ceutíes el 12 de octubre

Fernández durante el reciente Debate de Política General en el Parlament - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha trasladado este lunes su "recuerdo y reconocimiento" a los ceutíes, en declaraciones a los medios antes de la manifestación en Barcelona 'Catalunya con Ceuta. Una misma España' por el 12 de octubre.

"Estamos profundamente orgullosos de ser españoles, de formar parte de una de las grandes naciones del mundo, cuya contribución a la literatura, las artes, las ciencias, es absolutamente incomparable a cualquier otra", ha dicho en el paseo de Gràcia, origen de la manifestación.

Sobre la crisis migratoria en Ceuta, ha lamentado que algunos quieren pasar página como si se hubiese solucionado, aunque ve "miles de compatriotas abandonados a su suerte y humillados" por el Gobierno, y augura que pronto habrá un cambio en España que permita protegerles.

Fernández ha lanzado una llamada de esperanza a la ciudadanía, tras ocho años en que cree que se han fomentado "los muros, la división, la polarización, recuperar la idea de las dos españas irreconciliables", y ha vuelto a vaticinar un cambio para unir a los españoles en un proyecto común, independientemente de su ideología.

El líder popular ha expresado además su reconocimiento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, "que reciben ataques injustos" cuando son los que garantizan la libertad y seguridad.

También ha trasladado palabras de recuerdo a los "hermanos de Hispanoamérica", en especial a los que viven en países sin democracia, y ha añadido que España debe trabajar activamente para cambiar esta situación.