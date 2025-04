Alejandro Fernández reivindica su liderazgo en el PP catalán: "No me considero tutelado por nadie"

BARCELONA 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP catalán, Alejandro Fernández, ha reivindicado este viernes su liderazgo al frente de la formación, y ha afirmado que siempre que ha discrepado de alguien o algo lo ha hecho públicamente: "No me considero tutelado por nadie, entre otras cosas porque siempre he dicho lo que pensaba".

Así lo ha manifestado en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press, donde ha rechazado que pueda afirmarse que es presidente del PP catalán con "el beneplácito, para decirlo de alguna manera, o el padrinazgo de las tradicionales familias del partido".

"Yo, cuando me presento, me presento porque quiero. Cuando me presento a un congreso del partido, lo hago porque quiero, no porque me lo diga nadie", ha recalcado Fernández, que asegura desconocer cuándo harán el congreso de la formación, que ya debería haberse celebrado.

Tras defender que el partido ha tenido liderazgos extraordinarios en Catalunya y en el País Vasco, ha lamentado los "problemas" que tuvieron Josep Piqué y Alejo Vidal-Quadras para consolidar un proyecto político al frente del PP catalán.

"Ahora que hemos recuperado los porcentajes de voto de los mejores tiempos, con un resultado que nadie se esperaba, es el momento, precisamente, de hacer una reflexión sobre cómo podemos pasar de los 20 diputados, de ser un partido que esté en la parte alta de la clasificación y que sea decisivo en Catalunya", ha subrayado.

Pese a negar que se haya sentido apartado, ha admitido que su liderazgo no ha sido un "balneario", y al preguntársele si le cuesta defender un proyecto con el que tiene reticencias, ha asegurado que no porque no es sectario, en sus palabras.