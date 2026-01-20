Alerta roja por lluvias torrenciales en el Empordà (Girona) - AEMET

GIRONA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado la alerta roja por lluvias torrenciales en el Alt Empordà y el Baix Empordà (Girona) este martes sobre las 10.58 horas.

En concreto, han apuntado que se pueden superar los 180 milímetros de agua en 12 horas, especialmente en el Baix Empordà (Girona), han informado en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Han añadido que pueden haber inundaciones y crecidas y que la alerta está vigente hasta las 15 horas de este martes.