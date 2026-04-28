Àlex Balletbó, reelegido como presidente de Amics de La Rambla de Barcelona

Asamblea General de Amics de La Rambla de Barcelona - AMICS DE LA RAMBLA

BARCELONA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea General de Amics de La Rambla de Barcelona ha ratificado por unanimidad a Àlex Balletbó para que repita como presidente de la entidad, informa en un comunicado este martes.

Balletbó, presidente desde abril de 2025, presentó la candidatura 'Reforma finalitzada, ara +' con el objetivo de "unir las visiones y esfuerzos de los distintos actores de la ciudad para mantener el carácter singular de la Rambla y que siga siendo la calle más emblemática de Barcelona".

El presidente también ha renovado a la junta directiva, mientras que la entidad ha asegurado que las obras en la emblemática vía barcelonesa son una "oportunidad de relanzamiento y cambio de modelo, aprovechando el momento para conseguir que la oferta de La Rambla y de su zona de influencia apele a los vecinos y ciudadanos".