Alhora registra una ILP para "excluir a Renfe" como operador de Rodalies en Catalunya

Archivo - Varios trenes en la estación de Francia, donde opera Rodalies, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El partido Alhora ha registrado este miércoles en el Parlament una iniciativa legislativa popular (ILP) de modificación de la ley ferroviaria para que el Govern solo pueda adjudicar los servicios de Rodalies a un operador público de titularidad íntegra de la Generalitat, con el objetivo de "excluir a Renfe" como operador en Catalunya.

"Ni Renfe Viajeros ni la empresa mixta que está diseñada justamente para evitar que esto suceda", ha expresado el presidente de Alhora, Jordi Graupera, en declaraciones a los medios en la Cámara tras registrar la iniciativa, que ha asegurado que, de prosperar, al siguiente ejercicio Renfe quedaría excluida como operadora por decreto.

Ha defendido la viabilidad de la propuesta: "Desde 2010 la transferencia de la competencia es completa y el Parlament podría haber legislado, porque así lo contempla la directiva europea, de tal forma que FGC realizara la gestión de Rodalies", y ha criticado que partidos como Junts, ERC o la CUP no lo hayan impulsado.

También ha dicho que no hay ningún problema jurídico, económico, técnico ni logístico para que FGC asuma la adjudicación para operar Rodalies en 2 años: "La transición hacia el servicio que ofrece Ferrocarrils a un servicio de Rodalies no tiene ninguna dificultad técnica, solo tiene una dificultad acreditativa".

Tras registrar la solicitud, la Mesa del Parlament tendrá 15 días hábiles para decidir si admite a trámite la iniciativa, y posteriormente la comisión promotora de la ILP dispondrá de 120 días para reunir al menos 50.000 firmas para que la iniciativa siga su tramitación en el Parlament.