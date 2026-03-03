Aliança Catalana enmienda a la totalidad los Presupuestos del Govern

La diputada y presidenta de Aliança Catalana, Silvia Orriols (archivo) - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Aliança Catalana (AC) ha anunciado que han presentado una enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuestos del Govern porque "consolidan un auténtico infierno fiscal para los catalanes".

En un comunicado este martes, la formación liderada por Sílvia Orriols, lamenta que "se cronifica el expolio anual que España impone a Catalunya y se normaliza un saqueo fiscal estructural que supera los 20.000 millones al año".

En materia sanitaria critican que las cuentas contemplan una inversión de 13.840 millones, mientras que "el gasto real del ejercicio de 2025 rondó los 16.000 millones de euros", lo que califican como una distorsión sistemática de la realidad contable.

Por otra parte, remarcan que "la carga financiera de la deuda limita la capacidad del país" y critican el pago de intereses de la deuda que, afirman, corresponden en mayor parte al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

También señalan que los Presupuestos, a raíz de los acuerdos entre el Govern y los Comuns, consolidan un "modelo intervencionista que penaliza la propiedad privada, blinda una Generalitat sobredimensionada y perpetúa un sistema de subvenciones millonarias a medios afines, partidos políticos y una extensa red clientelar".