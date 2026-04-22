La Aliança Catalunya 2030 destaca la cultura como un motor "esencial" del progreso

Archivo - Reunión plenaria de la Aliança Catalunya 2030 - GENERALITAT - Archivo

BARCELONA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Aliança Catalunya 2030 ha reivindicado el papel clave de la cultura como un motor "esencial" del desarrollo sostenible, en el marco del Fòrum Regional de la Comissió Econòmica per Europa de las Naciones Unidas, que ha celebrado entre el 21 y 22 de abril en Ginebra (Suiza), informa el Govern de Catalunya este miércoles en un comunicado.

Lo ha hecho durante el acto 'La cultura en acció per a l'Agenda 2030: El lideratge de les regions', que se ha celebrado en formato online y ha contado con representantes institucionales de Catalunya, País Vasco y Gales (Reino Unido), así como de la Unesco y de Ciutats i Governs Locals Units (CGLU).

Durante el acto, la directora de la entidad Catesco, que forma parte de Aliança Catalunya 2030, Marina Gay Faura, ha puesto en valor la iniciativa 'Impulsar la Cultura, transformar el món', por la que la agrupación está elaborando un documento de posicionamiento y compromisos concretos, como es la incorporación de la cultura como un ODS propio para la futura agenda post 2030.

También han participado el responsable de Cultura a la oficina de la Unesco en Bruselas, Oriol Freixa-Matalonga; el coordinador de la Comissió de Cultura de CGLU, Jordi Pascual Ruiz, y el director del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible, Arnau Queralt i Bassa, que ha presentado iniciativas culturales lideradas por las tres regiones.

La Alianza Catalunya 2030 fue constituida en febrero de 2020, en respuesta a un mandato del Parlament para impulsar la alianza de diferentes actores que contribuyan al cumplimiento de los ODS a través de compromisos concretos.