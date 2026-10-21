Alicia Vicente, nueva Comisaria Jefa Provincial de la Policía Nacional en Tarragona - POLICÍA NACIONAL

TARRAGONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Alicia Vicente Tamames tomó posesión este lunes del cargo de Comisaria Jefa Provincial de la Policía Nacional en Tarragona, cuyo acto fue presidido por el alcalde de la ciudad, Rubén Viñuales; la Subdelegada del Gobierno, Elisabet Romero, y el Jefe Superior de Policía en Catalunya, Manuel Rodríguez.

Inspectora desde 1996 y comisaria desde el año 2024, ocupó el cargo de Comisaria Provincial en Tarragona en comisión de servicios desde 2025, informa el cuerpo en un comunicado este miércoles.

En agosto de 2026 fue nombrada en el cargo que ahora ocupa y durante su trayectoria ha tenido varios cargos de responsabilidad en la comisaría provincial de Tarragona como jefe de la brigada provincial de la Policía Científica, jefe del Puesto Fronterizo del Aeropuerto de Reus, jefe de la Udyco, Extranjería y Documentación, entre otros.