Aliette de Bodard imagina un "imperio espacial de cultura vietnamita" en la novela 'Historias de Xuya'

Reúne dos historias que mezclan ciencia ficción, misterio e investigación

La escritora franco-estadounidense Aliette de Bodard imagina "un imperio espacial de cultura vietnamita" a través de dos historias que mezclan ciencia ficción, misterio e investigación en la novela 'Historias de Xuya', publicada por Red Key Books.

Así lo ha explicado la autora en declaraciones a Europa Press con motivo de su visita a Barcelona, donde participa en el 42 Festival de Géneros Fantásticos.

'Historias de Xuya' está formada por 'La maestra del té y la detective', ganadora del Premio Nébula y British Fantasy Award en 2019, y 'Siete de infinitos', dos adaptaciones de las novelas clásicas de misterio de Sherlock Holmes y Arsène Lupin, respectivamente.

En esta ocasión, "ambas historias exploran la relación entre una mujer y una nave que deberán investigar un hecho juntas y el vínculo que se desarrolla entre ellas", contextualizas en la idea de que China descubrió América antes de Occidente.

En 'La maestra del té y la detective', una nave espacial sobrevive como maestra artesana de infusiones para hacer los viajes espaciales más llevaderos y, cuando la excéntrica detective Long Chau entra en su despacho solicitando sus servicios, no podrá sospechar que pronto se verá envuelta en una peligrosa investigación de un asesinato.

Por otro lado, 'Siete de infinitos' relata como Vân, una erudita de origen pobre que se gana la vida como tutora de una joven rica, y Bosque, una nave que además es una ladrona y una maestra del disfraz, se verán arrastradas a investigar un asesinato que las llevará a enfrentarse a secretos y fantasmas del pasado.

Para De Bodard, 'Historias de Xuya' es diferente a lo que ha firmado hasta ahora porque los dos relatos que reúne se centran en las relaciones entre personajes y "las investigaciones son más intimas".

Ha destacado que en esta ocasión ha querido apostar por mezclar ciencia ficción, investigación y misterio porque son géneros que le apasionan desde pequeña y que descubrió gracias a autoras como Agatha Christie.

LA CIENCIA FICCIÓN, GÉNERO EN "EXPLOSIÓN"

Preguntada por si cree que la ciencia ficción goza de buena salud, ha respondido que el género está muy presente en Inglaterra y Estados Unidos, los mercados con los que está familiarizada, y que está "ganando cada vez más importancia" con el auge de series como 'Game of thrones' y 'House of the dragon'.

Para la escritora, actualmente "hay una explosión de libros y lectores, de ideas y de series" de este género, que según ella ya interpela al público general y no únicamente al tradicional que siempre ha sido fiel a la ciencia ficción.

A lo largo de su trayectoria como autora, De Bodard también ha publicado la trilogía 'Dominion of the Fallen' además de 'Three Cups of Grief by Starlight' y 'Fireheart Tiger', ganadoras de los Premios BSFA de la Asociación Británica de Ciencia Ficción en 2015 y 2021, respectivamente.