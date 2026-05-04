Aliseda vende una nave logística en Alovera (Guadalajara) por 4 millones de euros

La nave de Alovera (Guadalajara) - ADRIÁN L. JIMÉNEZ - ALISEDA

BARCELONA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

Aliseda ha cerrado la venta de una nave logística en Alovera (Guadalajara), por un importe de 4 millones de euros, lo que "refuerza su actividad en activos industriales", informa en un comunicado este lunes.

El activo, adquirido por un 'family office' española, está situada en la carretera de Quer 13, cuenta con una superficie de 9.533 m2 y formará parte de un proyecto de rehabilitación de mayor escala.

La operación incluye la nave colindante, de 8.553,60 m2, lo que permitirá desarrollar un proyecto conjunto sobre una superficie aproximada de 18.086,60 m2.

El proyecto pone de relieve "el interés creciente por activos industriales y logísticos con capacidad de reposicionamiento, especialmente en ubicaciones consolidadas y conectadas con los principales ejes de distribución del centro peninsular".

La transacción se enmarca en la dinamización de activos industriales y la generación de liquidez en operaciones de tamaño medio impulsadas por la empresa, "un segmento cada vez más relevante para inversores privados, 'family offices' y operadores con visión patrimonialista".

El director de Terciario de Aliseda, Luis Nuño, ha explicado que la operación refleja la "capacidad de Aliseda para identificar valor en activos industriales con potencial de transformación y conectar oportunidades inmobiliarias con capital comprador especializado".

ZONA INDUSTRIAL DE REFERENCIA

Según Aliseda, Alovera se ha consolidado como "una de las localizaciones industriales de referencia" en el área de influencia de Guadalajara y el Corredor del Henares, un mercado que mantiene una elevada actividad por su conectividad con Madrid, su acceso a los principales corredores de transporte y la presencia de operadores industriales, logísticos y de distribución.

Con esta venta, Aliseda avanza en su estrategia de gestión de activos no residenciales, "orientada a generar liquidez, acelerar la rotación de carteras y maximizar el valor de inmuebles con capacidad de transformación".