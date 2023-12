El Alma Festival Barcelona incorpora a Kool & The Gang, Cat Power y Babasonicos a su cartel

BARCELONA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Alma Festival Barcelona, que se celebrará durante los meses de junio y julio en el Poble Espanyol, ha incorporado a su cartel a Cat Power, Kool & The Gang, Gims y Babasonicos a su programación.

Gims actuará el 3 de julio, Babasonicos el 5 de julio, Cat Power el 9 de julio y Kool & The Gang el 21 de julio y las entradas se pondrán a la venta el miércoles, ha informado este martes el festival en un comunicado.

Estas incorporaciones se suman a los artistas ya anunciados Queens of the Stone Age, Take That, Sheryl Crow, Vetusta Moral, Valeria Castro y James Blunt.