Almodóvar agradece a Julieta Serrano su "presencia constante" en sus películas de los 80

El cineasta interviene con un mensaje grabado en el pregón de Santa Eulàlia del Gremi de Restauració

El director de cine Pedro Almodóvar ha agradecido este miércoles a la actriz Julieta Serrano (Barcelona, 1933) su "presencia constante" en sus películas de la década de los 80.

Lo ha dicho en un mensaje grabado que se ha proyectado en el Born Centre de Cultura i Memòria de Barcelona en el marco de la lectura del pregón en honor a Santa Eulàlia, que organiza el Gremi de Restauració y que ha ido a cargo de Serrano.

"La admiro muchísimo, la quiero muchísimo y espero poder trabajar con ella muchas veces más", ha añadido, tras enfatizar que algunas de sus películas, como 'Entre tinieblas' (1983), 'Matador' (1986) y 'Mujeres al borde de un ataque de nervios' (1988), no serían lo que son si no contaran con su interpretación.

El director ha rememorado que Serrano fue una de las actrices que descubrió primero como espectador al llegar a Madrid, porque coincidió con la producción del director teatral Víctor García de 'Las Criadas', que contaba con su interpretación: "Soy fanático de Julieta Serrano desde ese instante", y ha destacado que su interpretación le dejó boquiabierto.

Tras descubrirla, Almodóvar ha explicado que siguió la carrera de Serrano y que soñó trabajar con ella, hasta que le propuso un papel que pensó que rechazaría en 'Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón' (1980).

Sin embargo, Serrano aceptó la invitación y el director cree que lo hizo porque "ante ese aspecto de discreción que tiene, es una mujer profundamente aventurera".

También ha relatado, que durante una época, la actriz no apareció en sus películas, pero que, al darse cuenta que hacía tiempo que no lo hacía, le encontró un papel en 'Dolor y gloria' (2019) "que no era muy largo pero que ella magnificó con su presencia como madre de Antonio Banderas".

"Espero que no se ponga nerviosa y os dé un buen pregón, un beso a todos y ¡Viva Santa Eulàlia!", ha concluido el director madrileño, aunque finalmente su mensaje se ha retransmitido tras el pregón de la actriz.

Serrano acumula más de 70 años de trayectoria en que ha alternado teatro, cine y televisión, y es conocida por ser una 'chica Almodóvar'.

En 2020, Serrano recibió la medalla de oro del Ayuntamiento de Barcelona al mérito artístico y también el Goya a Mejor Actriz de Reparto por su interpretación de Jacinta en 'Dolor y gloria'.