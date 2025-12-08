Los alojamientos turísticos de Lleida registran una ocupación media del 80% durante el puente

Archivo - Tejados de casas nevadas en Esterri d’Àneu, Lleida (Archivo). - Marc Trilla - Europa Press - Archivo

LLEIDA 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los alojamientos turísticos de las comarcas de Lleida han registrado una ocupación media del 80% durante este puente de diciembre, con establecimientos a pie de las pistas de esquí que han alcanzado el 95% de ocupación.

Además, las estaciones de esquí del Pirineo de Lleida han vendido más de 56.000 forfaits, según ha informado la Diputació de Lleida en un comunicado este lunes.

El vicepresidente del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Juan Antonio Serrano, ha expresado la satisfacción del sector: "Es un impulso para el conjunto del sector turístico y nos sitúa en una buena posición para consolidar los 1,4 millones de forfaits vendidos durante el conjunto de la temporada".

Los hoteles del Pirineo han registrado una ocupación de entre el 80 y el 85%, con un nivel inferior para los de las Terres de Lleida y, por lo que respecta a los bungalows, los situados alrededor de las estaciones de esquí han estado al 95% de ocupación y los del resto de la demarcación entre el 60 y el 80%.

Serrano ha añadido que los meses de invierno son "una muy buena ocasión para disfrutar de la nieve, pero también de la naturaleza, la cultura y la gastronomía".