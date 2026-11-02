El alquiler en Catalunya desde el tope aumenta un 0,7% en zonas tensionadas, y un 11% en las que no

Archivo - Promoción de vivienda pública de alquiler asequible 'Illa Sibèria', en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El precio medio de los alquileres en Catalunya en el segundo trimestre de 2026 ha aumentado en un 0,7% en los municipios incluidos en las zonas de tensionadas respecto al primer trimestre de 2024, dos años después de que entrara en vigor la limitación de precios de los alquileres en Catalunya, mientras que en las zonas no tensionadas, en las que no se aplica este tope, el precio ha aumentado un 11%.

Lo ha explicado este lunes la consellera de Vivienda de la Generalitat, Sílvia Paneque, en declaraciones a los medios de comunicación, en las que ha detallado que en Barcelona el precio del alquiler ha caído en un 4,4% respecto a antes de que entrara en vigor la limitación.

Ha dicho que las cifras reflejan una "contención" en las zonas tensionadas, mientras que en los municipios que no lo están hay un incremento importante, por lo que la regulación de alquileres, la limitación de los precios y la aplicación de la ley de vivienda funciona tal y cómo estaba previsto, ha afirmado.

Respecto al precio medio del alquiler, en el segundo trimestre de 2026 es de un 877,81 euros en Catalunya, 894,05 euros en las zonas tensionadas y 648,22 euros en las que no, mientras que en Barcelona se ha situado en 1.140 euros.

Paneque ha negado que dicha limitación de precios haya reducido la oferta de alquiler, sino que existe un incremento "vivo" en Catalunya y en Barcelona.

También ha celebrado un incremento de los años de duración del alquiler, gracias a las diferentes revisiones y regulaciones estatales y a que "no hay incentivos para buscar un nuevo inquilino que pueda pagar más y pueda incrementarse el precio del alquiler".

COMPRAVENTA

Paneque ha explicado cómo, tras dos años desde la aplicación de la limitación de precios, se observa también un impacto en el mercado de la compraventa de vivienda en Catalunya, con un "enfriamiento" del precio de las operaciones.

Ha detallado que este no se ha dado en detrimento del número de las operaciones firmadas, que han ido en aumento, sino por la estabilización del precio de las mismas.

Ha explicado que las diferentes políticas de vivienda del Govern van encaminadas a que ésta tenga un uso prioritario residencial y ha celebrado que la matriz de venta de años anteriores "de grandes fondos comprando grandes bolsas de vivienda" se esté empezando a retirar en favor de operaciones entre particulares o de grandes propietarios a particulares.

HABITACIONES Y USO TURÍSTICO

Respecto a la regulación sobre la vivienda de uso turístico y temporal, Paneque ha afirmado que desde su aprobación en el Parlament se ha producido una reducción "muy importante", con un 40% menos de contratos firmados en el segundo trimestre respecto al mismo periodo del año anterior.

También ha añadido que están "convencidos" que la regulación del precio de las habitaciones, que no permite que la suma de precios de cada una supere el tope que tendría el piso si se alquilara en su totalidad, tendrá el mismo efecto.

Finalmente, Paneque ha explicado que desde la creación de la Dirección General de Disciplina en la Vivienda, que cuenta ya con 50 inspectores de los 100 previstos, el organismo ha incoado 43 expedientes, que sumarían 1,3 millones de euros de sanciones propuestas, además de otros que están en proceso de tramitación y que podrían elevar la cifra en 600.000 euros más.