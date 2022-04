Alsina afirma que "la UE no puede quedarse de brazos cruzados" ante el presunto espionaje

BARCELONA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Acción Exterior y Gobierno Abierto, Victòria Alsina, ha defendido este miércoles que "la UE no puede quedarse de brazos cruzados" ante el presunto espionaje.

Lo ha dicho en Viena, donde ha iniciado su viaje de trabajo en Europa Central, ha explicado la Conselleria en un comunicado.

Alsina ha sostenido que el caso de presunto espionaje a líderes independentistas "es un escándalo que interpela directamente a las instituciones europeas porque se han vulnerado derechos fundamentales de ciudadanos europeos, porque es un caso de espionaje que se ha producido en cinco estados de la UE y porque se ha espiado a cinco eurodiputados".

Ha afirmado que "Europa no puede tener un doble estándar, la UE no puede exigir a Rusia y China lo que no exige a los estados miembros", y ha pedido no mirar hacia otro lado en este caso de presunto espionaje.

"No estamos hablando de autodeterminación ni de independencia, estamos hablando de la mala calidad democrática del estado español", y ha asegurado que no le parece suficiente que el Gobierna diga que no tenía constancia del presunto espionaje.