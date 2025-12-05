Los alumnos catalanes de 4º de ESO podrán elegir entre dos opciones de Matemáticas

Archivo - La Conselleria de Educación de la Generalitat, en la Via Augusta de Barcelona - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación de la Generalitat trabaja en la modificación del currículum de la ESO por la que los alumnos de 4º podrán elegir entre Matemáticas 'académicas' o 'prácticas' en función de sus estudios posteriores, informan a Europa Press fuentes del departamento.

El desdoblamiento de la asignatura en el último curso de la ESO se debe al acatamiento de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que pide la adaptación a la LOMLOE, tras un recurso de Aspepc·Sps, ha publicado este viernes 'El Periódico'.

Aspepc·Sps aseguró que todos los institutos catalanes deberán impartir dos modalidades de matemáticas de 4º de ESO, como ocurre en otras CC.AA:: las más 'académicas', destinadas a aquellos alumnos que quieren hacer un Bachillerato con esta asignatura, y las más 'prácticas', destinadas a aquellos alumnos que quieren un Bachillerato sin esta asignatura, un ciclo o dejar de estudiar.

El sindicato había presentado recurso porque en Catalunya estas dos modalidades "se fusionaron en una" en el decreto de ordenación de las enseñanzas de la educación básica de 2022 y lo ganó.

La Conselleria de Educación ha asegurado que trabajan en la modificación de este decreto para adaptarlo, pero ha advertido de que este tipo de procesos lleva su tiempo, y que está más avanzada la relativa a Bachillerato sobre la fusión de materias científicas de 1º.